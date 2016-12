"Mister Felicità", Il buonumore di Alessandro Siani in tempi di crisi

Il suo terzo film da regista, nei cinema dall'1 gennaio. Alessandro Siani arriverà tra poche ore nelle sale italiane con "Mister Felicità". L'attore interpreta un indolente napoletano che vive in Svizzera e si finge assistente del mental coach Diego Abatantuono. Uno dei suoi primi pazienti è una campionessa di pattinaggio in crisi, interpretata da Elena Cucci, che tornerà a gareggiare dopo la cura a base di buonumore e sentimenti di quello strano "Mister Felicità".

"Era la voglia di raccontare un po' un momento anche particolare che stiamo vivendo nel nostro Paese e che rispecchia tutti noi, che è proprio la mancanza di ottimismo nell'affrontare la vita, la grande confusione, la grande rabbia che ci sta per tutto quello che ci succede intorno. Il lavoro più duro - ha spiegato Siani - è quello di non scrivere delle cose che siano volgari. Quando uno dice il film è una favola: il film racconta una cosa che può essere anche reale e vera, diventa favola quando non utilizzi un linguaggio quotidiano. Poi fare un film per tutta la famiglia è quello che mi sono sempre imposto".