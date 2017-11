Miss Mamma italiana fa tappa a Marcianise: sei napoletane sul podio

La tappa campana del concorso “Miss Mamma italiana 2018” si è svolta a Marcianise, in provincia di Caserta, ed ha visto il trionfo di diverse donne campane. In totale sono sei le mamme scelte a provenire dalla provincia di Napoli mentre in due provengono dalla provincia di Caserta.

La manifestazione è giunta alla 25esima edizione ed è curata dalla Tema spettacoli di Paolo Teti. La selezione si è svolta all'interno della tv locale Italia Mia di Marcianise con una diretta tv dell'emittente. Le mamme si sono sfidate a colpi di canzoni, balli ed altre prove artistiche nelle quali hanno coinvolto anche il marito e i figli. La vincitrice di questa tappa è stata Tina Petitt, 45enne avvocato di Marcianise con due figli.