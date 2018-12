Mirko Oliva, l'ex concorrente di "X Factor" conquista il Sud America

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

E’ online OYE BONITA, il nuovo singolo di Mauricio Rivera distribuito in tutto il mondo da Universal Spain in collaborazione con Mirko Oliva, il cantante italiano noto per aver partecipato ad XFactor. E’ stato un anno ricco di successi per l’artista nostrano che dopo essere apparso in tv insieme a Viola Valentino, è volato oltreoceano per collaborare con il cantante sud americano alla conquista dei paesi latini. "OYE BONITA" è una dedica d'amore che evoca la bellezza delle donne, è romantica, è la massima espressione di un sentimento, una dedica a quella donna sognata e desiderata, cercando di evidenziare la propria individualità. Il video, diretto da Rivera insieme a Juan Vargas, è stato realizzato anche in bianco e nero per mettere in risalto due forze e al centro la protagonista che rappresenta quella donna ideale. Il brano è di MAURICIO RIVERA, JACOB BUSH (BUXXI) e RYAN COBY ed è stato registrato tra ROMA e BOGOTÁ. Mirko Oliva cantautore, producer e dj Italiano, cresce nel Cilento e si dedica alla musica sin da piccolo , dapprima con “Lo zecchino D’oro “ e in seguito studiando canto e percussioni . Approda alle kermesse canore italiane più importanti come il Festival di Castrocaro Terme ed Area Sanremo . Decide di dedicarsi alla scrittura e alla composizione di brani prettamente in italiano pubblicando l’Ep di “Se ritornerai“. Il brano ottiene un buon successo commerciale e viene tradotto in spagnolo con il titolo “Cuando vuelvas tu“ riscuotendo particolare interesse in Colombia e Messico e verrà presentato nelle tv Colombiane come Canal Une, Tigo Tv e Tele Caribe, per poi arrivare in Europa dell’est. Nel luglio 2015 inizia la sua avventura nel talent show televisivo X factor Romania, ottenendo un clamoroso successo di pubblico. In Italia pubblica, nel 2015 il nuovo singolo “Atmosfera“ in collaborazione con il rapper Evol e viene realizzata la versione in spagnolo dal titolo INSEGURO che vanta la collaborazione con Julio Cesar Meza, famosissimo cantante colombiano vincitore di X factor Colombia. Nel 2017, fa’ parte del duo dei The Moors insieme a Luis Navarro ed esce “Aspettami questa notte”, il singolo realizzato in collaborazione con Viola Valentino che entra nelle playlist di radio e Tv facendo conoscere Mirko al grande pubblico. La stessa Viola Valentino sceglierà poi Mirko per accompagnarlo vocalmente nel suo Tour estivo 2018. L’ultimo lavoro “Amor“ uscito in estate e realizzato a Bucarest con gli autori di Alexandra Stan, è entrato sia nelle classifiche italiane che nelle playlist di numerose radio dance grazie al remix dei dj Mouse N’Cat. https://www.youtube.com/watch?v=_bnyyILE_Js