Il Miracolo "anticipato" di San Gennaro: le richieste dei fedeli

Quando l'ampolla è usita dal Duomo la piazza ha mormorato. E' apparso subito chiaro a tutti che il sangue di San Gennaro fosse già sciolto. Erano passate da pochi minuti le 17, ma il "protocollo" non prevede l'annuncio anticipato, quindi i napoletani hanno dovuto seguire il Santo Patrono per le strade del centro, per poi confluire nella Chiesa di Santa Chiara e ascoltare l'annuncio ufficiale del vescovo Crescenzio Sepe. Tra i fedeli, anche il principe ereditario di casa Savoia Emanuele Filiberto.

Come al solito sono migliaia i napoletani che hanno accompagnato ampolla e statua di San Gennaro. Alcuni di loro, hanno confessato ai nostri microfoni la grazia che hanno chiesto al Santo.