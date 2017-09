Miracolo di San Gennaro 2017, come seguire la cerimonia in diretta

Grande attesa in città per le celebrazioni del miracolo di San Gennaro. Per tutti coloro che non potranno essere presenti fisicamente al Duomo, sarà possibile seguire l'evento in diretta tv o in streaming su pc e mobile.

Canale 21, infatti, trasmetterà in diretta televisiva e in streaming le celebrazioni, in sinergia con MariaTv Provider Streaming, che permetterà un’ampia diffusione in tutto il mondo via web, sul canale dedicato all’evento (http://streaming.mariatv.it/sangennaro).

Anche NapoliToday seguirà in tempo reale la cerimonia di liquefazione del sangue, con una diretta testuale.