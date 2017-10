Il Ministro De Vincenti al Museo di Capodimonte: "Incantato dalla Collezione Farnese"

C'è anche il Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti al Museo e Real Bosco di Capodimonte nella Giornata nazionale delle Famiglie al museo. Arriva di buon'ora e resta incantato dalla Collezione Farnese.

“Il Ritratto del Cardinale Alessandro Farnese di Raffaello è meraviglioso ma sono rimasto affascinato anche da tutta la ritrattistica di Tiziano relativa alla figura di Papa Paolo III e anche dalle figure femminili che ha dipinto, dalla Danae al Ritratto di giovane donna alla Maddalena”, ha affermato il ministro che ha visitato l'intero museo in compagnia della moglie Paola. “Ero venuto qui a maggio per vedere la mostra di Picasso, adesso ritorno dopo tanti anni per ammirare con calma tutti i grandi capolavori di questa magnifica pinacoteca”.

Il ministro, inoltre, ha incontrato anche il direttore Sylvain Bellenger e si è congratulato con lui per la gestione del museo e del bosco: “E' un patrimonio di tutta la città di Napoli, un grande parco urbano e noto con piacere che ha ritrovato un suo equilibrio ecologico. Trovo straordinaria, inoltre, l'idea di una sua fruizione congiunta insieme al museo e mi piace anche l'iniziativa “Adotta una panchina” lanciata dal direttore Bellenger per coinvolgere il pubblico nella sua tutela”.