Mimmo Dany, evento per il lancio de “Il molleggiato del Sud”

Nuovo disco per Mimmo Dany: prodotto e distribuito dalla Mea Sound, ''Il molleggiato del Sud'' è nei negozi (e nei digital store) a partire da oggi 31 gennaio. Ad annunciarlo è lo stesso cantante sulla propria pagina Facebook.

C'è da aspettarsi, come è tradizione per il neomelodico partenopeo, qualche nuovo brano-tormentone in chiave autoironica, alla stregua di un filone che negli ultimi anni l'ha reso popolare anche fuori regione.

Annunciato anche un evento di lancio, previsto per il l'8 febbraio presso Giancar a piazza Garibaldi: il cantante firmerà copie e farà foto con i suoi fan.