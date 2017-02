Mimmo Dany intervistato da Enrico Lucci su Rai2: “Il napoletano è una lingua”

L'ex iena è andato a casa del neomelodico, a Giugliano. "Con la mia musica ho riscattato me stesso ed i miei fratelli". E a proposito del napoletano: "Come si potrebbe rendere in italiano 'fratacchione'?"