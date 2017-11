Guida Michelin, ecco le 7 migliori pizzerie d'Italia: sono tutte a Napoli

La nuova edizione della storica guida gastronomica italia "Michelin" non ha assegnato stelle a nessuna pizzeria italiana. D'altronde la pizza è un piatto popolare e le 'stelle Michelin' vengono solitamente assegnate a chef e ristoranti d'alta cucina. La novità della Guida 2017, però, è rappresentata da una semplice e intuitiva lista: le 7 migliori pizzerie italiane. Qualcuno si sorprenderà, altri no, ma le sette pizzerie sono tutte napoletane. Eccole:

1 - Pizzaria "La Notizia" del Maestro Enzo Coccia: Via Michelangelo da Caravaggio (al 53 e al 94).

2 - Pizzeria "Da Concettina ai Tre Santi" di Ciro Oliva: Via Arena della Sanità 7bis

3 - Pizzeria "Gino Sorbillo", via dei Tribunali 32

4 - Pizzeria "50 Kalò" di Ciro Salvo, Piazza Sannazzaro 201

5 - Pizzeria "Antonio e Gigi Sorbillo", via dei Tribunali 38

6 - Pizzeria "Da Michele", via Cesare Sersale 1

7 - Pizzeria "Starita", via Materdei 27/28