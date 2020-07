De Crescenzo, virale il "suo" messaggio WhatsApp ad un anno dalla scomparsa

Spopola su WhatsApp, in questi giorni, un messaggio audio particolarmente commovente. La voce è – non è la sua ma vuole esserlo e fa piacere crederlo – quella di Luciano De Crescenzo. A quasi un anno dalla morte, il "professor Bellavista" torna a parlarci, con una vena poetica che sembra in effetti davvero la sua.

"De Crescenzo" racconta i disastri avvenuti da quando lui non è più qui con noi – gli incendi in Australia, in Amazzonia, il Coronavirus – e invita i napoletani a celebrare il giorno della sua scomparsa, il 18 luglio prossimo, lasciando un caffè sospeso.

Questo il messaggio testuale associato all'audio. "È incredibile! Poco fa ho ricevuto un messaggio da Luciano De Crescenzo...Un messaggio dolce, tenero, emozionante. Nonostante sia andato via un anno fa, il nostro adorato Professor Bellavista evidentemente ci osserva da lassù, in compagnia di filosofi e napoletani eccellenti. Nel suo messaggio, De Crescenzo fa l'elogio del "caffè sospeso": ci invita a condividere questo rito partenopeo il prossimo 18 luglio così parlò De Crescenzo!".