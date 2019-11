Sapete perché si dice “Me pare 'o banco 'o sciulio”?

Perchè si dice “'O banco 'o sciulio”? A spiegarcelo è il libro “Come se penza a NNapule. 2500 modi di dire napoletani", commentati da Raffaele Bracale e a cura di Amedeo Colella.

Letteralmente significa “la banca dello scivolo”. Icastico modo di dire per indicare un’impresa destinata a miseramente fallire, o accadimenti connotati da spreco di danaro, insolvibilità, immeritevoli di fiducia. Il termine “sciulio” reso con l’italiano “scivolo”, in effetti è cosa molto diversa dallo scivolone. In realtà “'o banco 'o sciulio” fu il nomignolo che i napoletani affibbiarono ad un istituto di credito fondato intorno al 1865 in città da Guglielmo Ruffo, 5° principe di Sicilia, nome furbescamente corrotto dal popolo minuto della città bassa in “sciulio” (per il modo estremamente poco avveduto e per nulla giudizioso, misurato, previdente, prudente con cui quell’istituto di credito gestiva la raccolta e gli impieghi dei fondi).

Tale istituto di credito prometteva infatti ed elargiva interessi molto vantaggiosi, ma aveva il torto di chiudersi a riccio quando un cliente andasse a richiedere le somme depositate; manco a dirlo la banca fallì ignominiosamente nel 1870, lasciando nella memoria e filosofia partenopea per il suo nomignolo a significare un modo allegro, se non truffaldino, di tenere le finanze soprattutto quelle familiari.