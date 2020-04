Maurizio Capone e suoi speciali strumenti musicali per la rassegna #nonfermiamolacultura

Ancora una giornata ricca di eventi, artisti e sorprese sulla pagina facebook dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli per la rassegna in streaming #nonfermiamolacultura.

In mattinata, come sempre, l'appuntamento è stato dedicato ai bambini che si sono collegati per ascoltare la storia di 'Huang e il pensiero della mente che non c'è' letta in diretta da un lettore di eccezione Luca Trapanese.

Nel pomeriggio, poi, divertimento assicurato per tutti (grandi e piccini) con un corso speciale per imparare a costruire strumenti musicali con materiali di riciclo insieme allo straordinario Maurizio Capone di Capone & BungtBangt.

E poi, in programma ancora tanta musica live, reading e arte contemporanea spiegata attraverso la storia dei suoi protagonisti.

In locandina il palinsesto completo del 16 aprile:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.