Masterchef, Cannavacciuolo spiega il tuffo a "cufaniello"

È andata in onda giovedi scorso la puntata di Masterchef, registrata a giugno a Napoli. Le due brigate - quella blu e quella rossa - hanno dovuto cucinare nello storico Reale Yacht Club Canottieri Savoia per 40 atleti che hanno partecipato ad una gara di canottaggio. Il giorno dopo, tappa anche a Procida per il Pressure Test.

Un divertente siparietto è quello nato tra Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich, intenti a discutere sulle diverse tipologie di tuffo. Lo chef napoletano ha svelato ai suoi colleghi le curiosità sul tuffo a "cufaniello" che viene paragonato alla posizione accovacciata tipica di "quando devi andare in bagno". Molte risate, e un video che è diventato subito virale sul web.