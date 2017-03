Valerio trionfa a Masterchef, Cannavacciuolo: "Deve restare con i piedi per terra"

"Sono felice per Valerio. A 18 anni stare in una competizione come Masterchef e vincere è bellissimo. Deve stare con i piedi per terra. Ha lasciato la scuola ma si è iscritto in un'altra. Si deve concentrare, ha bisogno di una base e poi costruire il suo futuro. Se lavorerà con Bruno Barbieri sarà sicuramente una grande opportunità per lui", ha dichiarato nella conferenza stampa di chiusura della sesta edizione di Masterchef, Antonino Cannavacciuolo, su chi gli chiedeva un commento sulla vittoria di Valerio Braschi.

ASCOLTI - "Masterchef ha fatto un altro record di ascolti. E' merito di tutti. Tra di noi conduttori è nata un'amicizia.

CROZZA - "Essere imitato da lui è una grande soddisfazione, significa che qualcosa di buono sto facendo", ha dichiarato Cannavacciuolo in merito all'imitazione di Crozza con la saga "Giunte da Incubo".

CHAMPIONS - "Ricordo Napoli-Cittadella. Competere giocare e andare in vantaggio con il Real per due volte è stato fantastico. Dobbiamo ricordarci chi eravamo", ha concluso lo chef.