"Cannavacciuolo ha portato la cazzimma a Masterchef"

L'attesa, come ogni anno, è grande. Al via questa sera MasterChef Italia: appuntamento alle 21.15 su SkyUno. Il vincitore, sesto MasterChef italiano, si aggiudicherà 100 mila euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare un proprio libro di ricette edito da Baldini & Castoldi.

Confermati i quattro giudici: Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco e Bruno Barbieri. Come ha spiegato quest'ultimo in conferenza stampa: "Questa è stata l’edizione più simpatica. Cannavacciuolo? C’era bisogno di questa “cazzimma”, perché da solo non ce la facevo più con gli altri due. Ragazzi, in tanga Antonino è uno spettacolo".

Tra le prove in esterna, ci sarà anche quella registrata nel mese di giugno a Napoli. La giornata terminò poi con una grande festa da Sorbillo.