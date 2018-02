Buon compleanno Massimo: oggi Troisi avrebbe compiuto 65 anni

Buon compleanno, Massimo. Gli auguri te li facciamo come se fossi ancora qui, tra noi, e in un certo senso è così. Troisi avrebbe compiuto oggi 65 anni. È un'icona della comicità partenopea, lo resterà per sempre, indifferente ai nuovi stili, alle mode che cambiano, ai tormentoni, ai comici mordi e fuggi. Tutti coloro che, negli anni, sono stati definiti suoi 'eredi' hanno inevitabilmente smentito le approssimative valutazioni di critici e addetti ai lavori. Troisi, con Totò, resterà unico, geniale nei tempi e nella capacità di far ridere anche senza parlare, nelle reazioni tanto introverse da essere seducenti senza volerlo. Troisi era diverso da tutti: la sua comicità non era prova di forza, come ormai funziona tra gli attori moderni, ma al contrario era l'ostentazione del fallimento, di una marginalità molto napoletana e quindi universale.



Come solo i grandi hanno saputo fare, Massimo Troisi ha unito tutti. Non da quando è morto, ma già in vita fu trasversale, internazionale, geniale. E manca, come Totò, come Pino Daniele.