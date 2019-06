Massimo Troisi ci ha lasciati 25 anni fa, de Magistris: "Ci manca tanto"

Era il 4 giugno del 1994, quando nella sua casa di Roma, Massimo Troisi, già sofferente da tempo e in attesa di un trapianto di cuore, perse la vita il giorno dopo aver girato l'ultima scena de "Il Postino", per il quale, dopo la morte venne candidato all'Oscar come miglior attore e per la migliore sceneggiatura non originale.

“25 anni fa moriva Massimo Troisi. Quanto ci mancano la sua bravura, intelligenza, ironia, umorismo, sensibilità, profondità di analisi, comicità, malinconia... Massimo manca talmente tanto a noi napoletani che in realtà non è mai andato via, è con noi ogni giorno nel teatro della vita”. Lo scrive in un tweet il Sindaco de Magistris.