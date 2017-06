Massimo Ranieri, rinviato il concerto a Cisterna di Latina

A causa di problemi tecnici, il concerto di Massimo Ranieri "Sogno e son desto" previsto per sabato 24 giugno a Cisterna di Latina è rinviato a giovedì 27 luglio. A darne notizia, la Blues Eventi.

"La location della manifestazione, l’area mercato nella zona ex Nalco in via delle Provincie a Cisterna, resterà invariata, un’occasione unica in cui si potrà assistere al successo trascinante di uno degli artisti italiani più amato da diverse generazioni di pubblico", fanno sapere gli organizzatori. "Tutte le persone che hanno acquistato il biglietto e saranno impossibilitate a partecipare al concerto il 27 luglio potranno contattare la Blues Eventi al 3886385070 o lo 0683089377".