Massimo Ghini pazzo per il sartù napoletano

Al Teatro Augusteo di Napoli, Massimo Ghini interpreta e dirige in questi giorni lo spettacolo “Un’ora di tranquillità”. "Son felice di ritornare e di recitare davanti al pubblico più competente", ha spiegato l'attore al Corriere del Mezzogiorno. "Al di là del fatto che la nostra troupe è quasi tutta partenopea, in questa commedia si può cogliere una certa affinità fra la visione francese e quella di qui. E comunque i napoletani c'entrano sempre quando si tratta di teatro".

Gesti rituali in città? "Sicuramente andare a mangiare da Ciro a Santa Brigida, il ristorante di Eduardo. Vado talmente pazzo per il loro sartù che una volta lo desiderai mentre giravo un film a Palazzo Reale. Venne il momento di una pausa e non avevo il tempo di mangiare seduto, ma dissi lo stesso al regista di potermi allontanare dal set. Il film era quello su Papa Giovanni e io ero vestito da cardinale. Mi misi il cappotto e andai da Ciro, dove, naturalmente, mi sedetti per gustare il mio sartù e altre prelibatezze della casa. Mi spogliai e quando videro che ero in abito da cardinale nessuno si scompose, neanche quando indossai di nuovo il cappotto: baci, abbracci e me ne andai. Questa è Napoli".