Le maschere di Carnevale della tradizione napoletana

Inizia ufficialmente il 17 gennaio, nel giorno in cui si festeggia Sant'Antonio Abate, ed inizialmente era una festa riservata ai principi, ai nobili cavalieri, alle dame, alle duchesse, alle marchese e all’alta aristocrazia napoletana. Stiamo parlando del carnevale napoletano che già nel XVII secolo era una festività molto sentita dai napoletani. E coloro che non potevano permettersi abiti sfarzosi, si arrangiavano come potevano, con maschere che hanno, poi, fatto la storia, eccone alcune.