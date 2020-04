Marisa Laurito: "Risorgeremo presto, anche con la canzone napoletana"

La resurrezione è al centro del videomessaggio con il quale Marisa Laurito fa gli auguri di Pasqua al pubblico del Trianon Viviani di Napoli e ai fans, nonché agli ammiratori e gli studiosi della canzone napoletana.

Nel video la parola, che sintetizza il mistero fondante della cristianità, è anche la metafora laica di una nuova vita della comunità, nonché dello stesso teatro che, con la nuova direzione della popolare artista, intende diventare il punto di riferimento della canzone napoletana.

"Voglio farvi tantissimi auguri di una bellissima Pasqua – esordisce la popolare artista che ha assunto dal 1° gennaio scorso la direzione artistica del teatro pubblico di Forcella – e anche se stiamo in casa (mi raccomando!) dobbiamo festeggiare, perché mai come in questo momento la parola 'resurrezione' è importantissima: perché questo problema finirà presto, riprenderemo a sorridere, a lavorare e risorgeremo brillantemente".

"Noi naturalmente stiamo chiusi adesso – prosegue Laurito nel video postato sul profilo Facebook del Trianon Viviani, alludendo alle misure governative e regionali di contrasto della pandemia di covid-19 – ma stiamo lavorando per darvi una prossima stagione bellissima, all’insegna della canzone napoletana doc, la più bella, la più vera, con concerti e spettacoli che vedranno impegnati grandissimi protagonisti. Già lo so, vi aspetto tutti al teatro Trianon Viviani: a prestissimo e per ora tanti auguri!".