Mario Forte, il cantante che ha sconfitto il cancro: ora il successo

"Finalmente il sogno di una vita si avvera, ho un obbligo con la musica. Mi metto subito a lavoro. Tony Colombo e Tina Rispoli sono la mia nuova promozione". Mario Forte, il cantante neomelodico che ha già vinto una sfida difficilissima sconfiggendo il cancro, si rimette al lavoro.

Ha dalla sua Tony Colombo e Tina Rispoli che credono in lui, soprattutto dopo quell'inno alla vita che era "Soldati bianchi", una canzone in cui ha collaborato anche con Gianni Fiorellino. Tempo di scrivere nuove canzoni quindi, per un promettente astro nascente della musica neomelodica che ha tutte le carte in regola per realizzare il suo sogni".