Mariano Bruno di "Made in Sud": "Non amo fare il comico fuori dal palco"

"La cosa più bella del mio lavoro è che ti dà la possibilità di conoscere tante persone. E in questi anni sono cresciuto in fretta". Mariano Bruno, uno degli storici protagonisti di "Made in Sud", si è confessato al quotidiano Il Roma.

"Mi sono ritrovato per caso nella tv nazionale. La mia attenzione era rivolta solo a confezionare di settimana in settimana pezzi comici efficaci. Li provavo nel laboratorio che frequentavo e frequento, il "Tunnel cabaret" presso il teatro Tam. Nel 2009 tra il pubblico c'era l'autore della trasmissione di Italia Uno "Colorado cafe", e fui scelto per entrare nel cast. Partecipai a quattro puntate poi, dal 2009, il lungo percorso con "Made in Sud".

Meglio il teatro, la televisione, o il cinema? "Meglio esserci e divertirsi. Il teatro mi emoziona molto, la tv ti rende popolare e commerciale, il cinema mi fa sentire importante. Il grande schermo è sempre il grande schermo". Infine, una confessione: "Nella vita reale sono l'opposto. Non amo fare il comico fuori dal palco, mi piace essere serio. Voler essere per forza comico spesso ti rende antipatico ed io vorrei essere sempre ricordato come un tipo simpatico".