La napoletana Marianna Liguori premiata a Castrocaro

Una napoletana è il “Volto nuovo” del festival di Castrocaro. Marianna Liguori ha vinto nella speciale categoria della kermesse canora giunta alla sua sessantesima edizione. L'attrice napoletana è stata premiata nel corso della serata finale del 26 agosto andata in onda anche su Rai 1. A consegnarle il riconoscimento sono stati la conduttrice Rossella Brescia e il sindaco di Castrocaro, Marianna Tonellato.

Il premio speciale, del festival che ha lanciato nomi della musica come Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Laura Pausini e Zucchero, è riservato ai migliori nuovi attori e cabarettisti. La Liguori si è imposta grazie ad uno sketch sulle manie dei calabresi che ha conosciuto avendo vissuto per 20 anni a Catanzaro. Poi il ritorno a Napoli dove si è consacrata come artista e l'affermazione al festival di Castrocaro segna un altro importante passo per la sua carriera. Perlopiù impegnata come interprete teatrale, ha lavorato spesso con Maurizio Casagrande ed altri importanti autori partenopei.