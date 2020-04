Mariafelicia De Laurentiis: la scienziata partenopea scelta per lo studio dei buchi neri

Mariafelicia De Laurentiis, professoressa di Astronomia e Astrofisica nell'Università Federico II di Napoli, è stata nominata membro del Consiglio Scientifico dell'Event Horizon Telescope - il gruppo internazionale che conduce l'esperimento che, un anno fa, ha portato alla prima immagine di un buco nero.

"Sono felice e onorata di aver ricevuto questo incarico e di rappresentare l'Italia, e con essa l'Università di Napoli Federico II e l'INFN, in questo organismo così rilevante nell'esperimento. Ringrazio tutti i colleghi che mi hanno eletta e che hanno riposto in me la loro fiducia", commenta Mariafelicia De Laurentis.

Il Consiglio Scientifico di EHT è composto di 14 esperti internazionali: De Laurentis dovrà coordinare l'attività di ricerca teorica dell'esperimento. Mariafelica De Laurentiis è ricercatrice nell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Ha insegnato alla Tomsk State Pedagogical University (Russia), è stata visiting professor presso l'Institut für Theoretische Physik della Goethe-University di Francoforte (Germania).