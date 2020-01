Medaglia Einstein 2020 a Mariafelicia De Laurentis

E' stata definita la foto del secolo, il Museum of Modern Art di New York l'ha esposta nella sua collezione permanente. L'immagine del buco nero supermassiccio al centro della lontana galassia Messier M87 ha fatto il giro del mondo e resta fissa nella memoria di chi la guarda.

E' per questo che la Albert Einstein Society di Berna ha assegnato al team di scienziati internazionale Event Horizon Telescope la Medaglia Einstein 2020. Un altro grande riconoscimento al lavoro che ha visto protagonista la federiciana Mariafelicia De Laurentis, docente di astronomia e astrofisica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

"Questo è un grande onore e un meraviglioso riconoscimento dei nostri sforzi e risultati come squadra, soprattutto per chi come me ha dedicato la sua carriera scientifica allo studio della teoria di Einstein", commenta la De Laurentis.

La consegna della medaglia è prevista per il 27 maggio 2020 all'Università di Berna. Una medaglia che il comitato incaricato ha deciso di conferire all'intero team che ha realizzato lo scatto, sovvertendo la regola che solitamente la vede assegnata a una singola persona. Un'eccezione che dimostra il grande lavoro svolto dalla squadra che per "catturare" il buco nero e studiare il fenomeno, ha utilizzato un insieme di otto radiotelescopi posizionati strategicamente in diverse aree del globo terrestre, Europa, Stati Uniti e Hawaii, America Centrale e del Sud, Africa e Asia, creando un radio telescopio virtuale grande quanto la Terra, con un potere risolutivo mai raggiunto prima.

"Questo sta a significare che quando si lavora in sinergia, condividendo lo stesso obiettivo si può raggiungere l'impossibile. Sono sempre più convinta che una squadra diventa grande quando i propri componenti smettono di pensare all'io e iniziano a pensare al noi", prosegue la docente federiciana.

Un grande traguardo e un importante contributo alla ricerca. Questa osservazione apre, infatti, una nuova era dello studio dei buchi neri e del collaudo della teoria generale della relatività di Einstein in forti campi gravitazionali, come spiegano le motivazioni pubblicate sul sito del Premio Einstein in occasione dell'annuncio del conferimento della medaglia.