"Marco hai rotto il c. con sto sassofono": il messaggio per Zurzolo fa il giro del web

"Arrivato ora nel mio giardino, gentile amico bastava chiedermelo con educazione... a volte le buone maniere sono la risposta a tutti i nostri affanni ... e poi da quando abito in questo meraviglioso quartiere incontro gente tutti i giorni che è molto felice della mi presenza e della fortuna che ha nel sentirmi suonare gratuitamente....😂💦💦💦ad ogni modo mi dispiace per te amico mio ma sono un professionista quindi dalla mattina fino alle 13.00 e dalle 16.00 alle 24.00(considerando che suono nella ZTL) faccio il cazzo che mi pare giusto per utilizzare il tuo linguaggio...tuttavia sono un signore che crede nell'aristocrazia del popolo Napoletano, se vuoi ne possiamo parlare ma in maniera civile e soprattutto palesandoti altrimenti di cosa parliamo?... salutandoti indistintamente . : ; spero in una riconciliazione pacifica vas'. E' la risposta del musicista Marco Zurzolo al bigliettino lasciato dal vicino di casa.