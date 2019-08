Quentin Tarantino a colloquio con Marco D'Amore "l'Immortale": i consigli al giovane regista

In Italia per presentare il suo nuovo film 'C'era una volta a Hollywood', il grande regista statunitense Quentin Tarantino è stato intervistato, per Rolling Stone, dall'attore e regista Marco D'Amore. "Un sogno che si avvera", ha detto D'Amore. I due hanno discusso di cinema e della passione di Tarantino per gli spaghetti-western italiani: "Penso di avere l'Italia nel mio DNA, ho origini italiane, ho tanti amici qui, ho conosciuto registi che mi hanno ispirato. I miei paesi preferiti per il cinema, che mi hanno permesso di conoscere i loro popoli, sono l'Italia e il Giappone", ha spiegato Tarantino.

IL MAESTRO E L'ALLIEVO - Tarantino ha poi dato dei consigli al giovane regista D'Amore: "Non fissarti con gli appunti presi dopo aver girato una scena. Riguarda tutto il girato in serata e prendi nuovi appunti, costruisci nella tua testa la scena". Marco D'Amore ha apprezzato molto il consiglio. A dicembre uscirà il suo film 'L'immortale'.