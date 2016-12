Maradona in uno spettacolo al San Carlo: sarà diretto da Alessandro Siani

Diego Maradona sarà protagonista la sera del 16 gennaio al Teatro San Carlo dello spettacolo 'Tre volte 10' scritto e diretto da Alessandro Siani a trent'anni dal primo scudetto del Napoli.

"Maradona - spiega Alessandro Siani - per la prima volta su un palco teatrale darà la sua testimonianza d'amore e di libertà mettendo in luce le sue verità e la sua incredibile vita. Con lui ospiti e sorprese. E questo proprio in un anno per noi tifosi napoletani molto sentito ovvero alla vigilia dei trent'anni dal primo scudetto''.

Il progetto si concretizza grazie all'Art-bonus. Il Teatro di San Carlo, hanno fatto sapere gli organzzatori - destinerà parte della donazione, ricevuta dalla Best Live, alle attività educational "per avvicinare sempre più giovani al mondo della musica e al San Carlo".