Maradona al San Carlo: lo spettacolo sarà trasmesso in tv

Grade attea per lo spettacolo che vede protagonista Diego Armando Maradona al Teatro San Carlo di Napoli. "Tre volte 10", scritto e diretto da Alessandro Siani, andrà in scena il prossimo 16 gennaio.

Per chi non potrà essere a teatro, c'è comunque una buona notizia. In primavera, infatti, lo show sarà trasmesso in prima serata sul NOVE, la rete generalista di Discovery.