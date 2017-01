Maradona al San Carlo, De Simone attacca: "Operazione inconcepibile"

Prima Francesco Canessa e Oscar Nicolaus, adesso Roberto De Simone. Si stanno sollevando sempre più forti le critiche all'evento del 16 gennaio al Teatro San Carlo, quando il Massimo napoletano ospiterà Diego Armando Maradona in città per festeggiare il 30ennale del primo scudetto del Napoli.

LA PRESA DI POSIZIONE DI DE SIMONE - Per il Maestro De Simone, intervistato da Repubblica, il San Carlo "è un tempio della musica" che nulla c'entra con il calcio. "Un’operazione come questa – sottolinea De Simone – sarebbe inconcepibile a Londra o a Parigi, dove ci sono teatri la cui storia non è paragonabile a quella del San Carlo". "Prenderò pubblicamente posizione – prosegue – Il San Carlo ne esce totalmente snaturato. Dov’è finita la grande cultura internazionale di questa città?".

IL SOLD OUT - L'iniziativa però è di successo. Un successo persino inimmaginabile, considerando che c'è chi ha pagato anche 336 euro per assicurarsi una poltrona: il teatro è sold out. "Cari napoletani – era stato l'appello del Pibe in un video postato sui social network – venite al San Carlo il 16 gennaio, capirete tutto l’amore che nutro per voi". Con lui ci saranno anche Alessandro Siani e Clementino.

CRITICHE E RACCOLTA FIRME - L'altra faccia della medaglia sono gli intellettuali vicini alla posizione di De Simone. "Il San Carlo si riduce a mero contenitore di eventi", ha sintetizzato, criticamente, l'ex sovrintendente Francesco Canessa. Lo stesso Oscar Nicolaus, tra i promotori del Te Diegum, ha preso le distanze dallo spettacolo: "Non credo che andrò a vedere Diego in teatro, non mi piace tutto questo folklore attorno al dio del calcio mondiale. Sarà raccontato da Siani? Con tutto il rispetto, credo che le sue gesta ci siano state raccontate egregiamente da Gianni Minà".

E su Facebook è anche partita una raccolta firme contro l'evento. "Altri luoghi possono essere adibiti per queste sentite celebrazioni sportive – scrivono i promotori – non il San Carlo, una vicenda così pacchiana non ha eguali in Europa. Fermatevi".