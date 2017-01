Slavina sull'Hotel Rigopiano: rimandata l’intervista di Costanzo a Maradona

Variazione di palinsesto per Canale 5. Questa sera, in seconda serata, andrà in onda una speciale puntata di ‘Matrix', in seconda serata, per aggiornare sulla tragedia dell’Hotel Rigopiano, sul Gran Sasso, travolto da una valanga di nve.

La puntata de ‘L'intervista' di Maurizio Costanzo con ospite Diego Armando Maradona è dunque rinviata a giovedì prossimo.