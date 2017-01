Maradona, l'intervista da Maurizio Costanzo: gli ascolti tv

Su Canale 5 ieri sera 'L’Intervista', il programma di Maurizio Costanzo che ha visto la partecipazione di Diego Armando Maradona nei giorni scorsi in Italia, ha totalizzato una media di 1.425.000 spettatori pari ad uno share del 13.4%.

Un'intervista lunga un'ora: l'ex Pibe de Oro non si è nascosto e ha parlato liberamente dei suoi problemi con la cocaina ("Ho iniziato a Barcellona a 24 anni, ora non mi drogo da 13 anni") e Equitalia ("Non è giusto che non possa fare niente in questo Paese").

Sulla malavita napoletana: "Uscivo di notte e incontravo questa gente, mi fotografavano; io non chiedevo il passaporto per farmi fotografie, non sapevo fossero camorristi. Alla camorra non ho mai chiesto niente. Parlai con Carmine Giuliano dopo la Coppa America dell’87 e su “La Gazzetta dello Sport” uscì che se non fossi tornato a Napoli avrebbero fatto del male alle mie bambine: lui mi rassicurò, dicendo che a loro non sarebbe successo niente".

A proposito di figli: "Sono stato assente, ho lavorato tutta la vita, anche quando ero malato. Oggi però i miei figli possono dire che sono un bravo papà". E su Diego Armando: "Ho sempre voluto vederlo, ma mi sono sempre fermato; appena l’ho conosciuto me ne sono innamorato. Ora sta vicino a me, lavorerà con me nell’Accademia Maradona a Dubai. I miei figli prenderanno tutto ciò che era del padre, sarebbe bello unire tutta la mia famiglia".