Mann miglior museo d'Italia per Artribune

Il miglior Museo in Italia nel 2017? Artribune non ha dubbi, è il MANN di Napoli. Nella sua classifica del "meglio del 2017", Artribune indica il Museo Archeologico Nazionale di Napoli come esempio per altri musei.

Le motivazioni della scelta sono semplici e al contempo sostanziali. Per Artribune rendere attuale e coinvolgente l'antico è sempre una sfida e il museo partenopeo sta portando avanti un programma di valorizzazione e modernizzazione degno dei migliori musei d'Europa.

Artefice del grande successo è il direttore, Paolo Giulierini, che, nonostante la sentenza del Tar del Lazio del 25 maggio scorso, che metteva in discussione le nomine di alcuni superdirettori di Musei italiani, fatte dal ministro per i Beni e le Attività Culturali, Dario Franceschini, non si è mai fermato e ha continuato a lavorare per un museo all'avanguardia, tra i primi in Europa.