Gomorra, Malammore uccide la figlia di "Ciro l'immortale": "La foto del dietro le quinte"

"10 minuti prima di girare la scena più cruenta di Gomorra 2. Concentrazione massima. Con me la bravissima Claudia Veneziano". Fabio De Caro, che interpreta il personaggio di Malammore in Gomorra, ha pubblicato la foto del dietro le quinte che precede l'uccisione nella finzione della figlia di Ciro Di Marzio.

La scena al momento della sua messa in onda ha provocato numerose polemiche, sia per la brutalità dell'atto, che per il gesto del fido braccio destro di Don Pietro Savastano di baciare la croce, prima di uccidere la bimba.