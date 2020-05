Maggio dei Monumenti, sfogliabili online gli originali dei dialoghi del 1584 di Giordano Bruno

In occasione del Maggio dei Monumenti, la Biblioteca Nazionale di Napoli offre l'emozione di leggere nell’edizione originale alcune delle opere più significative in italiano di Giordano Bruno, rarissimi testi i cosiddetti "dialoghi londinesi", o anche "dialoghi italiani", perché tutti in lingua italiana composti nel 1584 e nel 1585 ed infine un'edizione esclusiva, l’esemplare della traduzione francese del primo dialogo dello Spaccio della bestia trionfante curata nel 1750 da Louis Valentin de Voug.

Per i più curiosi on line si può consultare in edizione digitale integrale il Candelaio, 1582, l’unica opera puramente letteraria di Giordano Bruno. La copia digitalizzata è conservata nel fondo antico della sezione Lucchesi Palli e, nella pagina antistante il frontespizio, reca l’annotazione manoscritta: “detta rarissima da tutti i Bibliografi”.​

Le opere sono dal 18 maggio nella teca digitale accessibili a tutti in visione digitale integrale https://tinyurl.com/y959vh6j e da domenica 24 maggio sul sito e sui social del Maggio dei monumenti dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli

Si possono sfogliare on line gli originali dei dialoghi del 1584 : La cena de le ceneri, De l'infinito, universo e mondi, Spaccio de la bestia trionfante,​ e ancora De gl’heroici furori, 1585, che conclude il ciclo. Si tratta oltre che di rare edizioni di opere fondamentali, che esprimono con immediatezza, l’originalità e la modernità del pensiero del filosofo nolano, che fu capace di guardare oltre il suo tempo e di aprire nuovi orizzonti nello studio delle discipline antropologiche e cosmologiche, demolendo il sistema aristotelico-tolemaico, assunto a dogma dalla Chiesa.

Tra le opere proposte in lettura il “Candelaio. Comedia del Bruno Nolano achademico di nulla achademia, detto il fastidito. In Pariggi, Appresso Guglelmo Giuliano. Al segno de l’Amicitia, 1582. “: una commedia in cinque atti ambientata nella Napoli del secondo Cinquecento in un italiano popolare che utilizza termini in latino ma più spesso spesso voci dialettali. L’opera, dalla trama complicatissima, è una satira pungente contro i classicisti, la pedanteria accademica , sulle passioni che affievoliscono o sconvolgono la ragione umana e sulla fortuna che trascina l’uomo a suo piacere. La commedia più volte riadattata in teatro, ha anche ispirato la fiction di Canale 5 Il tredicesimo apostolo - Il prescelto .

