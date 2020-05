Maggio dei Monumenti online: oggi in programma fiabe, teatro, musica e poesia

Fiabe per bambini, teatro, musica e poesia oggi in programma per il Maggio dei Monumenti, la rassegna culturale partenopea che quest'anno si svolge interamente on line, con eventi in streaming sulla pagina facebook dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli.

Questa speciale edizione 2020 è dedicata a Giordano Bruno, pensatore moderno, eclettico, autore di innumerevoli tesi scientifiche, teologiche e filosofiche, che inquietarono così profondamente l’ortodossia cattolica da spingere il tribunale dell’Inquisizione a condannarlo al rogo, dopo interminabili processi e audizioni, durante i quali Bruno scelse di non ritrattare mai alcuna delle sue convinzioni.

Il programma dell'8 maggio:

Ore 11.00

"Ho paura! Ti racconto una fiaba. Le fiabe per affrontare la paura", un progetto a cura dell'Associazione I Teatrini

Ore 12.30

Pillola poetica n. 6 – a cura dell'Associazione Culturale Poesie Metropolitane

Ore 15.00

"Ascoltando Giordano Bruno"

performance a cura del regista Francesco Afro de Falco, con l’attrice Annalisa Direttore

Ore 18.00

De l'Infiniti Uni/Versi et Beat - "Carta Bruciata"

a cura di 4 Raw City Sound.