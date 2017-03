"O Maggio a Totò": Maggio dei Monumenti 2017 dedicato al principe della risata

L'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli promuove la XXIII edizione del Maggio dei Monumenti, che si svolgerà nell’anno delle celebrazioni del cinquantenario dalla morte di Toto'.

La principale manifestazione istituzionale dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale napoletano avrà il titolo di ’O Maggio a Totò e si configurerà come un omaggio della città ad Antonio de Curtis, Totò, personaggio straordinario della cultura partenopea, espressione fondamentale del nostro patrimonio immateriale.

Per oltre un mese, dal 28 aprile al 4 giugno 2017, Totò - è spiegato in una nota - sarà protagonista nella sua città, egli stesso monumento dissacrante alla libertà dell’invenzione artistica, maschera popolare, profondamente napoletana eppure universale, sentimentale e iconoclasta contemporaneamente, Totò, principe della risata, maestro di libertà, strumento per pensare al futuro.

Proprio in questi, inoltre, Comune ha lanciato l'avviso di interesse rivolto a guide turistiche, imprese, associazioni, enti, consorzi, fondazioni in forma singola o associata, le persone fisiche purché in regola con la normativa vigente ed operanti nel settore culturale e/o turistico, a presentare proposte per la realizzazione di visite guidate, eventi, performance, spettacoli, concerti, percorsi turistici, in attinenza col tema proposto.