“Le mafie nell'economia globale”: il libro di Sales e Melorio al Suor Orsola

L'ultimo appuntamento del ciclo di incontri “Un libro al mese” al Suor Orsola Benincasa è dedicato ad un docente di casa nell'ateneo napoletano. Si tratta del professore di “Storia delle mafie”, Isaia Sales che insieme a Simona Melorio ha scritto e presentato il libro “Le mafie nell'economia globale”. Il testo è stato raccontato agli alunni dell'ateneo, tra gli altri, anche dal direttore del Corriere del Mezzogiorno, Marco De Marco, e dal procuratore di Napoli, Giovanni Melillo.

Tema del lavoro, il rapporto tra i capitali mafiosi, la finanza e il mercato contemporaneo. Un rapporto spesso imbarazzante per gli stati europei che pure si trovano a considerare come ricchezza di un paese, e quindi calcolarlo anche all'interno del Pil, i capitali raccolti grazie alle iniziative illegali delle mafie. Un corto circuito in cui lo stato riconosce l'anti-stato e le sue ricchezze purché vengano messe in circolazione e foraggino la finanza globale.