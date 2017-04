Made in Sud si cambia ancora: prossima puntata il 12 aprile

Made in Sud ha informato i fans direttamente con un sottopancia durante le esibizioni di comici e cantanti nella puntata di ieri: la prossima puntata del programma tv andrà in onda mercoledì 12 aprile e non martedì 11.

L'alternanza continua tra martedì e mercoledì sta confondendo i fans, anche se dovrebbe essere dovuta esclusivamente a motivi calcistici: l'11 aprile è infatti in programma il match di Champions League tra Juventus e Barcellona e per non perdere audience la produzione ha deciso di modificare ancora il giorno di messa in onda del programma di Raidue.