"Made in Sud", al via la nuova edizione: Ermal Meta ospite della prima puntata

Mancano poche ore al debutto della nuova stagione di "Made in Sud" condotta da Gigi D'Alessio, Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci. Saranno dodici le puntate, prodotte da Rai2 in collaborazione con la Tunnel produzioni, in diretta dall'Auditorium Rai di Napoli.

L'ospite musicale di questa sera sarà Ermal Meta, il cantautore albanese classificatosi al terzo posto all'ultimo Festival di Sanremo con 'Vietato morire'. La struttura portante del programma sarà ovviamente costituita dai comici: Arteteca, Ditelo Voi, Paolo Caiazzo, Nello Iorio, Gino Fastidio, Mariano Bruno, Ciro Giustiniani, Enzo e Sal, Maria Bolignano, Mino Abbacuccio, ma anche nuovi nomi come Marco Bazzoni, Alessandro Di Carlo e Antonio D'Ausilio.

Tra le novità dell'edizione 2017, una super band di 8 elementi che suonerà dal vivo oltre alla console curata sempre da Frank Carpentieri. Completa il cast di quest'anno un balletto agli ordini del coreografo Filippo Mainini.