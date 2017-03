Made in Sud, la produzione: "Sono stati Gigi e Ross a voler andare via"

La Tunnel produzioni ha deciso attraverso un post Facebook di chiarire i motivi del cambio di conduzione da Gigi e Ross a Gigi D'Alessio.

"Dopo le molte segnalazioni e i numerosi post ricevuti sui nostri social, come Tunnel Produzioni intendiamo far chiarezza sui fatti accaduti: Siamo rimasti molto stupiti dal post, pubblicato da Gigi e Ross sulla loro pagina Facebook, come rimanemmo molto stupiti, nel mese di agosto del 2016, quando gli stessi ci comunicarono la loro decisione di lasciare la nostra società, che ha creato, sviluppato e ancora produce il format Made in Sud. Anche loro, quindi, come altri comici, hanno scelto di abbandonare il percorso che ci univa per prendere altre strade professionali. Questa scelta, inaspettata, ha costretto la produzione a vagliare nuove proposte di conduzione. Finalmente, nel dicembre del 2016, la Rai ci ha proposto il nome di Gigi D’Alessio, con il quale sono state trovate le soluzioni in grado di rinnovare il nostro format. Con entusiasmo e grande professionalità, D’Alessio ha accettato la sfida, entrando, da subito, a far parte delle nostra grande famiglia. A tal proposito, ringraziamo la maggior parte dei comici, le conduttrici, e tutti gli altri che hanno deciso di continuare a vivere insieme a noi il viaggio di Made in Sud, credendo ancora nella forza del progetto. Come Tunnel Produzioni, ringraziamo coloro che hanno percorso con noi parte del tragitto, facendo loro un grande “in bocca al lupo” per i prossimi successi. Grazie soprattutto ai nostri fan che continuano a seguirci, ai quali promettiamo di dare sempre il massimo. Orgogliosi di essere sempre e solo… #Madeinsud".