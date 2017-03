"Made in Sud": "Matteo Salvini non sarà ospite della prima puntata"

"Avrò uno spazio tutto per me in "Made in Sud" dove intervisterò politici e intellettuali, se avranno voglia di mettersi in gioco. Salvini? Ho invitato Matteo 1 e Matteo 2 e altri...". Così Gigi D'Alessio a poche ore dal suo debutto a "Made in Sud".

"Vi posso dire che sicuramente Salvini non ci sarà nella puntata inaugurale di stasera", ha spiegato il cantante. A confermarlo, si legge sul Corriere del Mezzogiorno, anche il produttore della trasmissione, Nando Mormone: "Dopo quello che è successo a Napoli non ci sembrava normale che Salvini fosse qui stasera. Non sarebbe stato un buon segno da dare".