Made in Sud, si cambia: il programma spostato al mercoledì

Una partenza a rilento quella di Gigi D'Alessio come conduttore di "Made in Sud". Gli ascolti non sono alti come quelli delle edizioni precedenti, e così il programma cambierà giorno della messa in onda spstandosi dal martedì al mercoledì.

La novità si avrà già la prossima settimana fino al 10 maggio per poi tornare al martedì, dal 16 al 30 maggio.