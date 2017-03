Made in Sud, Giusy Ferreri e Giovanni Allevi ospiti della seconda puntata

Tutto pronto per la seconda puntata di Made in Sud, in onda questa sera in prima serata su Rai2. Due ospiti musicali: il maestro Giovanni Allevi, che si esibirà in un virtuoso duetto con Gigi D’Alessio, e Giusy Ferreri che presenterà un brano dal suo nuovo lavoro 'Girotondo'.

Insieme a D’Alessio, Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci torneranno poi le new entry, Alessandro Di Carlo, Marco Bazzoni e Antonio D’Ausilio, con i comici storici del live show Paolo Caiazzo, I ditelo voi, gli Arteteca e tutti gli altri.