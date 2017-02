Made in Sud, Gigi D'Alessio: "Non vado a comandare"

Gigi D'Alessio condurrà la nuova edizione di ‘Made in Sud’ su Rai2, andando a sostituire Gigi e Ross, per anni alla guida del programma.

"Non vado a comandare, sono solo l'autista di questo pullman. Sarò un amico degli artisti. Voglio il massimo da tutti come lo darò io. Sarà il pubblico la nostra giuria di qualità", ha dichiarato il musicista in una intervista.

Venerdì prossimo, intanto, uscirà anche il nuovo disco di Gigi D'Alessio nel giorno del mio compleanno.