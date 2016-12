Nuovo conduttore per Made in Sud: "Potrebbe essere Gigi D'Alessio"

Made in Sud cambia pagina. L'addio silenzioso di Gigi e Ross impegnati con 'Sbandati' e prossimi conduttori di 'Furore' sta portando in questi giorni i vertici del canale a ragionare su chi guiderà il programma comico. La prossima edizione è prevista per febbraio 2017.

Il direttore di Rai2 Ilaria Dallatana, come riporta TvBlog, ha parlato di "un nome molto famoso". Tra le varie indiscrezioni, il nome potrebbe essere quello di Gigi D'Alessio, tra l'altro da tempo oggetto di imitazione nel programma a opera del bravissimo Francesco Cicchella.