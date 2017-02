Made in Sud, l'ottava edizione: ecco come partecipare come pubblico

Torna Made in Sud su RaiDue con una grande novità: Gigi D'Alessio. Per chi volesse partecipare come pubblico a una delle puntate dell'ottava edizione che va in onda dal Centro Produzione Rai di Napoli, deve inviare una semplice mail all'indirizzo biglietteriamadeinsud@gmail.com con nome, cognome, data di nascita dei partecipanti ed un recapito cellulare.

Si verrà successivamente ricontattati via mail dalla redazione Rai per una eventuale conferma e per le informazioni sulle modalità di acquisto del tagliando d'ingresso. Il costo del biglietto, 10 euro, sarà devoluto in beneficenza.

La mail non potrà contenere più di quattro nominativi per volta, e l'età minima dei richiedenti dovrà essere di 18 anni.