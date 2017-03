Ieri sera la prima puntata della nuova stagione di Made in Sud, in onda in prima serata su Rai2, ha interessato 1.554.000 spettatori pari al 7% di share.

Ascolti in calo rispetto al debutto della scorsa edizione: era il 23 febbraio 2016 quando il programma registrò 2.139.000 spettatori (9.82%).