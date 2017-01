"Made in Sud", cambia tutto: ci sarà anche Angelo Pintus

Angelo Pintus tra i nuovi "acquisti" di Made in Sud. Agli storici protagonisti della trasmissione, si legge sul Roma, si aggiungerà la comicità dell'attore ora in giro per l'Italia lo spettacolo teatrale "Ormai sono una milf". Pintus avrebbe trovato l'accordo per prendere parte a due puntate del programma, e starebbe trattando per la terza.

La nuova edizione di Made in Sud partirà mercoledì 22 febbraio con la conduzione di Amadeus, al timone dopo l'addio di Gigi & Ross.